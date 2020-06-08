Начальником балаковской полиции стал Владимир Харольский
Сегодня, 8 июня, начальник балаковской полиции Сергей Мартынов представил коллегам нового руководителя — Владимира Харольского, который до этого работал в уголовном розыске Саратовской области.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МВД.
Владимир Харольский родился в 1974 году в Саратове, в 1998 закончил СГТУ и поступил на службу в органы внутренних дел. В 2008 завершил обучение в Саратовском юридическом институте МВД России, в 2014 окончил Академию управления МВД России.
С 2010 по 2012 год работал заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области.
С 2012 по 2016 год возглавлял МО МВД России «Балашовский», с 2016 возглавлял управление уголовного розыска Саратовской области.
Он награжден медалью «За боевое содружество».
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ИСТОЧНИК KP.RU