Начальником балаковской полиции стал Владимир Харольский

8 Июнь 2020 2020-06-08T14:55:15+03:00

Ранее он работал в уголовном розыске

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Сегодня, 8 июня, начальник балаковской полиции Сергей Мартынов представил коллегам нового руководителя — Владимира Харольского, который до этого работал в уголовном розыске Саратовской области.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МВД.

Владимир Харольский родился в 1974 году в Саратове, в 1998 закончил СГТУ и поступил на службу в органы внутренних дел. В 2008 завершил обучение в Саратовском юридическом институте МВД России, в 2014 окончил Академию управления МВД России.

С 2010 по 2012 год работал заместителем начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области.

С 2012 по 2016 год возглавлял МО МВД России «Балашовский», с 2016 возглавлял управление уголовного розыска Саратовской области.

Он награжден медалью «За боевое содружество».

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ИСТОЧНИК KP.RU