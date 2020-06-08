Уже 500 медиков в Саратовской области заразились коронавирусом

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:54:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области коронавирусом заразились 500 медицинских работников.

Об этом на брифинге в Минздраве сегодня, 8 июня, сообщил первый замминистра Станислав Шувалов.

18 человек уже получили страховые выплаты на сумму 1,2 млн рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU