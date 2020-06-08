Уже 500 медиков в Саратовской области заразились коронавирусом
Выплаты получили 18 человек
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В Саратовской области коронавирусом заразились 500 медицинских работников.
Об этом на брифинге в Минздраве сегодня, 8 июня, сообщил первый замминистра Станислав Шувалов.
18 человек уже получили страховые выплаты на сумму 1,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU