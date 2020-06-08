2020-06-08T13:28:33+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП под Саратовом из-за выехавшего на встречку Volvo

Водителя и пассажирку Daewoo госпитализировали
Ольга Симонова
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Фото областной ГИБДДФото областной ГИБДД
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В Саратовском районе сегодня днем, 8 июня, два человека пострадали в ДТП.

Фото областной ГИБДД

Фото областной ГИБДД

- Авария произошла в 12:15 на 722-м км трассы Р-232 ТамбовВолгоградАстрахань. 27-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia, за рулем которого был 34-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадал шофер Daewoo и его 37-летняя пассажирка. Скорая помощь доставила его в горбольницу №1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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