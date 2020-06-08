Два человека пострадали в ДТП под Саратовом из-за выехавшего на встречку Volvo
В Саратовском районе сегодня днем, 8 июня, два человека пострадали в ДТП.
Фото областной ГИБДД
- Авария произошла в 12:15 на 722-м км трассы Р-232 Тамбов — Волгоград — Астрахань. 27-летний водитель Volvo выехал на встречную полосу и врезался в Daewoo Nexia, за рулем которого был 34-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
В ДТП пострадал шофер Daewoo и его 37-летняя пассажирка. Скорая помощь доставила его в горбольницу №1.
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ИСТОЧНИК KP.RU