Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на дому
При организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России главным приоритетом является безопасность всех участников процесса и создание удобных и доступных условий волеизъявления.
Для общероссийского голосования разработан сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет гражданам проголосовать по месту нахождения в пределах своего избирательного округа.
Для этого необходимо лично или онлайн подать соответствующее заявление:
– в любой многофункциональный центр «Мои документы» — до 14:00 21 июня.
– в любую территориальную комиссию — до 14:00 21 июня.
– через портал «Госуслуги» — до 14:00 по московскому времени 21 июня.
– в любую участковую комиссию — с 16 июня до 14:00 21 июня.
Кроме того, отдать свой голос можно заранее: прийти на участок с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать одномоментное нахождение на участке в день голосования 1 июля большого количества людей.
Если участникам голосования удобнее проголосовать на дому, это можно сделать с 25 по 30 июня или в день голосования — 1 июля. Для этого нужно в период с 16 июня до 17 часов 1 июля обратиться в свою участковую комиссию или передать свою просьбу через родственников или волонтеров, и заранее обговорить с членами комиссии удобные время и дату для голосования.
Обращение о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня).
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU