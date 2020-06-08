2020-06-08T13:16:35+03:00
Общество

Проголосовать по поправкам в Конституцию можно будет на дому

Будет работать сервис «Мобильный избиратель»
Екатерина Семенова
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При организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России главным приоритетом является безопасность всех участников процесса и создание удобных и доступных условий волеизъявления.

Для общероссийского голосования разработан сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет гражданам проголосовать по месту нахождения в пределах своего избирательного округа.

Для этого необходимо лично или онлайн подать соответствующее заявление:

– в любой многофункциональный центр «Мои документы» — до 14:00 21 июня.

– в любую территориальную комиссию — до 14:00 21 июня.

– через портал «Госуслуги» — до 14:00 по московскому времени 21 июня.

– в любую участковую комиссию — с 16 июня до 14:00 21 июня.

Кроме того, отдать свой голос можно заранее: прийти на участок с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать одномоментное нахождение на участке в день голосования 1 июля большого количества людей.

Если участникам голосования удобнее проголосовать на дому, это можно сделать с 25 по 30 июня или в день голосования — 1 июля. Для этого нужно в период с 16 июня до 17 часов 1 июля обратиться в свою участковую комиссию или передать свою просьбу через родственников или волонтеров, и заранее обговорить с членами комиссии удобные время и дату для голосования.

Обращение о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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