На Саратов надвигается теплая погода и кратковременный дождь

9 Июнь 2020 2020-06-08T13:14:24+03:00

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В Саратове сегодня, 9 июня, ожидается теплая погода с небольшими осадками.

- Будет облачно с прояснениями. Утром в пониженных местах город окутает туманом с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Днем по Саратову пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 5–10 м/с. Столбик термометра покажет +26…+28 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU