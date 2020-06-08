Военное шествие в Саратове 24 июня могут отменить
Состоится ли в Саратове торжественное прохождение войск гарнизона 24 июня? Такой вопрос был задан на брифинге в Минздраве.
Как сообщила замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева, окончательного решения пока не принято.
- Ситуацию нужно понаблюдать в развитии. Как только будет принято решение, мы сообщим, — сказала она.
Напомним, предполагается, что в Москве парад пройдет именно 24 июня, вместо отмененного на 9 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU