Военное шествие в Саратове 24 июня могут отменить

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:51:08+03:00

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Состоится ли в Саратове торжественное прохождение войск гарнизона 24 июня? Такой вопрос был задан на брифинге в Минздраве.

Как сообщила замглавы Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева, окончательного решения пока не принято.

- Ситуацию нужно понаблюдать в развитии. Как только будет принято решение, мы сообщим, — сказала она.

Напомним, предполагается, что в Москве парад пройдет именно 24 июня, вместо отмененного на 9 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU