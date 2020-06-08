2020-06-08T13:01:41+03:00
Общество

Минздрав: В Саратовской области нет новых смертей от коронавируса

Первый замминистра Шувалов опроверг информацию об увеличении количества умерших от COVID-19
Екатерина Семенова
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Новых смертей от коронавируса в Саратовской области нетНовых смертей от коронавируса в Саратовской области нет
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В Саратовской области под наблюдением остается 7 261 человек, снято оно с 10 723 жителей, которые потенциально могли заразиться коронавирусом.

Зарегистрировано 3 900 случаев, из них 1 701 — мужчины. Показатель заболеваемости — 161,6, по России — 318,7. С начала пандемии в Саратовской области 1 596 человек выздоровели от коронавируса.

Сегодня 1 558 пациентов находятся в стационарах, 1 013 — с COVID-19, 1 310 с пневмонией. 106 из них на кислородной поддержке, 78 — на аппаратах ИВЛ.

- Регистраций новых случаев смерти от коронавируса в регионе не было. Видел информацию о 37 умерших пациентах в СМИ, но это расхождение в данных. Цифра будет скорректирована, — заявил на брифинге в Минздраве Саратовской области первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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