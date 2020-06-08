Депутатов в Саратове оштрафовали за отсутствие масок

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:35:48+03:00

Они присутствовали на заседании в течение двух часов без средств индивидуальной защиты

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В Саратове двоих депутатов оштрафовали за отсутствие маски на лице.

- Волжский районный суд 29 мая и 4 июня рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении депутатов Саратовской гордумы Александра Абраменко и Виктора Маркова, которые 14 мая в течение двух часов присутствовали на заседании комиссии гордумы в здании администрации Саратова, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Волжского районного суда.

Гордепы, таким образом, не выполняли правила поведения в связи с распространением коронавируса.

Александра Абраменко суд оштрафовал на 1 тыс. рублей, а его коллегу Виктора Маркова — на 3 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU