2020-06-08T12:58:18+03:00
Общество

«По-настоящему теплая погода»: известен прогноз на неделю в Саратовской области

Прохлада ожидается только к выходным
Дарья Вострикова
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В Саратовской области ближайшие четыре дня будет теплая погода.

Как рассказала «КП-Саратов» начальник отдела Саратовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Цветайло, ночью столбик термометра опустится до +12…+17 градусов, в северных и северо-западных районах региона — +7…+10 градусов. Завтра днем будет +24…+29 градусов, в среду и четверг +27…+32 градуса. В Саратове температура будет в тех же интервалах. В ближайшие дни в южных и восточных районах региона после 16:00 ожидаются дожди. Грозы придут в Пугачевский, Перелюбский и Озинский районы.

В пятницу в Саратовскую область придет холодный фронт, столбик термометра поднимется всего лишь до +23…+28 градусов. На рубеже 12 и 13 июня ожидаются ливни.

В выходные в большинстве районов региона будет +18…+23 градуса, на юге — от 24 до 25 градусов тепла.

В Саратове ночью ожидается до +11 до +13 градусов, днем — +18…+20 градусов.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 3-8 м/с, днем — 10-12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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