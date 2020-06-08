Под Энгельсом водитель «Оки» пострадала после столкновения с грузовиком

8 Июнь 2020 2020-06-08T12:16:52+03:00

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Сегодня, 8 июня, в 8:30 на Зеленой улице 28 в селе Шумейка столкнулись легковушка и грузовик.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УГИБДД Энгельса, 57-летний водитель грузовика не захотел уступать дорогу «Оке» под управлением 56-летнего мужчины, из-за чего произошло ДТП.

Гражданина, который был за рулем отечественного авто, госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU