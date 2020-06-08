«Точка роста» саратовского образования

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:52:02+03:00

Занятия в центрах «Точка роста» не только познавательные, но и увлекательные. Фото пресс-службы министерства образования Саратовской области

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В этом году в сельских школах откроется более 40 центров с цифровым оборудованием.

Деньги поступят в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О развитии региональной сферы образования говорили на минувшей неделе в ходе брифинга, посвященного реализации национальных проектов в Саратовской области. Провела встречу заместитель председателя правительства области Ирина Седова.

- Понимаю, что сегодня распространение коронавирусной инфекции - главная тема СМИ, но нельзя упускать из вида и вопросы долгосрочной повестки. Средства, которые в этом году осваивают министерства образования, здравоохранения и культуры на реализацию национальных проектов, - более 7,5 млрд рублей. Масштабные работы ведутся по строительству, реконструкции и ремонту в каждом профильном блоке. И во многом меры направлены на создание современной комфортной среды для обучения и развития наших детей, защиту их здоровья. Главное - чтобы эффект от реализации нацпроектов почувствовал на себе каждый житель области, - обратилась к корреспондентам и коллегам Ирина Седова.

Она рассказала о масштабных мерах, реализующихся в отраслях. Подробнее о своих блоках работы в рамках нацпроектов, инициированных майским указом Президента России Владимира Путина, сообщили первые лица профильных министерств.

Елена Нерозя пояснила, что в 2020 году сферу образования затрагивают два национальных проекта - «Образование» и «Демография». Общая сумма их финансирования составляет почти 2 млрд рублей.

- В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» будет построено семь детских садов на 720 мест, а также 222 рабочих места. На эти цели направлено более 583 млн рублей. По нацпроекту «Образование» будет завершено строительство трех школ на 2225 мест и 289 рабочих мест. Продолжится работа по поддержке сельских школ - будут открыты 42 центра «Точка роста» с цифровым оборудованием, отремонтированы 15 спортзалов сельских школ, будут открыты первый в регионе мобильный технопарк «Кванториум», а также центр цифрового образования IT-куб в Балашове. 83 школы и 19 колледжей и техникумов получат новое цифровое оборудование. Кроме того, в регионе откроется первый Центр опережающей профессиональной подготовки. Он будет функционировать как для студентов, так и для работающих специалистов. На эти и другие меры направлено почти 1,4 млрд рублей, - рассказала Елена Нерозя.

Также она напомнила, что в прошлом году в регионе открывались профессиональные мастерские для студентов. В этом году работа продолжится - еще четыре мастерские откроются в Вольском педагогическом колледже им. Ф.И. Панферова.

Реализация перечисленных проектов выводит на новый уровень развитие сферы образования в Саратовской области. Так, например, цифровые центры «Точка роста», создаваемые при сельских школах, оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Такие подразделения становятся новыми центрами притяжения для ребят из сельской местности и дают им возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах.

Кроме того, во внеурочное время центры могут использоваться как учебная база для проведения занятий по цифровой грамотности, работы над различными проектами, деятельности в кружках. Для работы в «Точках роста» учителя сельских школ могут повысить квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум».

Технопарки «Кванториум» (в этом году их в Саратовской области должно стать два) также оснащаются уникальным оборудованием: шлемами виртуальной реальности, оборудованием для 3D-моделирования, прототипами технологических станков, высокоточными зондовыми микроскопами, наборами для робототехники, оборудованием, показывающим принцип работы двигателей на альтернативном топливе, помогающим получить другие полезные и интересные знания и навыки.

ИСТОЧНИК KP.RU