2020-06-08T12:13:51+03:00
Общество

Саратовцы попросили власть выгнать бомжей из двора на Геофизической

У незваных гостей уже полыхало одеяло
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 июня, жители Геофизической улицы, 31\45 в Саратове пожаловались на вынужденное соседство с бомжами.

Публикация появилась в паблике «Саратовский треш» в соцсети Instagram.

Горожан волнует толпа бездомных, которые пьют, едят и ходят в туалет прямо во дворе.

- Сегодня у них загорелось одеяло из-за сигареты. Как мы от этого устали. В округе стоит соответствующий запах, а зимой они приходят жить в подъезд, где справляют нужду, не отходя от койки. Полиция приезжала, управляющая компания в курсе, но это, видимо, не их дело, — написано в паблике.

Саратовцы обратились к администрации города и мэру с просьбой решить проблему с бездомными жителями.

В комментариях под записью горожане предложили отправлять бомжей в специальный центр в Энгельсе.

Бомжи на Геофизической улице в Саратове.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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