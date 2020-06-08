Саратовцы попросили власть выгнать бомжей из двора на Геофизической
Сегодня, 8 июня, жители Геофизической улицы, 31\45 в Саратове пожаловались на вынужденное соседство с бомжами.
Публикация появилась в паблике «Саратовский треш» в соцсети Instagram.
Горожан волнует толпа бездомных, которые пьют, едят и ходят в туалет прямо во дворе.
- Сегодня у них загорелось одеяло из-за сигареты. Как мы от этого устали. В округе стоит соответствующий запах, а зимой они приходят жить в подъезд, где справляют нужду, не отходя от койки. Полиция приезжала, управляющая компания в курсе, но это, видимо, не их дело, — написано в паблике.
Саратовцы обратились к администрации города и мэру с просьбой решить проблему с бездомными жителями.
В комментариях под записью горожане предложили отправлять бомжей в специальный центр в Энгельсе.
Бомжи на Геофизической улице в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU