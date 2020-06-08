Убийство в новогоднюю ночь в Аркадаке: присяжные сочли агрессора виновным, но заслуживающим снисхождения
В Аркадаке Саратовской области присяжные вынесли вердикт ранее неоднократно судимому 38-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.
Следствие считает, что 1 января около часа ночи 30-летний мужчина пришел в круглосуточный магазин в Аркадаке на улице Ленина. Там он купил минеральную воду и разговорился с продавцом через окошко.
В этот момент туда же пришел 38-летний пьяный мужчина, он сходу начал драку без видимой причины. Агрессор получил отпор, что его разозлило. Он достал нож и ударил 30-летнего в правое бедро, а потом убежал.
На место ЧП приехала скорая помощь, но раненый скончался по пути в больницу.
Присяжные признали 38-летнего мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения. Суду предстоит вынести решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU