Убийство в новогоднюю ночь в Аркадаке: присяжные сочли агрессора виновным, но заслуживающим снисхождения

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:36:06+03:00

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В Аркадаке Саратовской области присяжные вынесли вердикт ранее неоднократно судимому 38-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Следствие считает, что 1 января около часа ночи 30-летний мужчина пришел в круглосуточный магазин в Аркадаке на улице Ленина. Там он купил минеральную воду и разговорился с продавцом через окошко.

В этот момент туда же пришел 38-летний пьяный мужчина, он сходу начал драку без видимой причины. Агрессор получил отпор, что его разозлило. Он достал нож и ударил 30-летнего в правое бедро, а потом убежал.

На место ЧП приехала скорая помощь, но раненый скончался по пути в больницу.

Присяжные признали 38-летнего мужчину виновным, но заслуживающим снисхождения. Суду предстоит вынести решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU