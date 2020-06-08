«Золотой час» областной медицины

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:46:27+03:00

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В текущем году в Саратовской области работу воздушной службы санитарной авиации планируется вывести на новый уровень развития.

На эти цели выделяется порядка 65 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Из Москвы деньги поступят в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, возрождение санитарной авиации в нашем регионе началось в 2014 году. Сначала в этих целях был задействован только вертолет Ми-2, годом позже в медицинский авиапарк прибавился самолет Ан-2, который может значительно быстрее перевозить большее количество нуждающихся пациентов. Таким образом, спектр возможностей воздушной службы санитарной авиации нашего региона значительно расширился, и это значит, что «правило золотого часа» (время после получения травмы, медицинская помощь в течение которого считается наиболее эффективной) поможет спасти жизнь и здоровье большему количеству пациентов.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Саратовской области, в этом году идет разработка региональной стратегии развития службы санитарной авиации. Планируется в том числе предусмотреть возможность найма судов у специализированных организаций, а количество ежегодно эвакуируемых пациентов увеличить со 125 в 2020 году до 186 в 2024-м. На эти цели в текущем году будет направлено порядка 65 млн рублей.

Отметим, что ежегодно с помощью вертолета Ми-2 и самолета Ан-2, а также врачей Областной клинической больницы, Саратовской областной детской клинической больницы и специалистов других профильных клиник около 20 тяжелобольных пациентов из отдаленных районов области оперативно доставляются в клиники областного центра. Только в 2019 году было совершено 17 вылетов, эвакуировано 16 пациентов.

Также воздушная служба используется для оперативной доставки специалистов-врачей из головных медучреждений Саратова в районные больницы для определения тяжести состояния пациентов, транспортировка которых невозможна по медицинским показаниям, и определения дальнейшей тактики их лечения.

Реализацию нацпроектов в социальной сфере обсудили на отдельном брифинге. Фото пресс-службы министерства здравоохранения Саратовской области

О мероприятиях, которые будут реализованы в Саратовской области для развития здравоохранения, в том числе в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», рассказал глава профильного ведомства региона Олег Костин. По словам министра, предстоит замена 24 фельдшерско-акушерских пунктов в 15 районах области. Будет произведена закупка семи мобильных медицинских комплексов для районных больниц.

Запланировано оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, в этих целях будет приобретено 58 единиц оборудования, включая ангиограф и КТ, для ГУЗ «Областная клиническая больница», ГУЗ СО «Балаковская клиническая больница», ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 2», ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им. Ю.Я. Гордеева».

Для переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, запланировано приобретение 108 единиц оборудования. В этот список входят компьютерные томографы, магнитно-резонансные томографы, аппараты брахитерапии, рентгенодиагностическое, эндоскопическое и лабораторное оборудование.

В областном центре продолжается строительство онкологического диспансера на 200 коек, 20 мест дневного пребывания, 12 коек реанимации и интенсивной терапии, поликлиники на 300 посещений в смену.

Для развития материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений планируется приобретение 123 единиц медицинского оборудования для 34 медицинских организаций. Районные больницы будут дооснащены ультразвуковым оборудованием, эта работа ведется уже не первый год. Детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций будут оснащены офтальмологическим, реабилитационным оборудованием. Для консультативной поликлиники ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» запланировано обновление оборудования для функциональной диагностики. За счет средств областного бюджета планируется проведение организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник и детских поликлинических отделений по принципу «бережливой поликлиники» в 11 медорганизациях.

СПРАВКА

В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, в Саратовской области планируется заменить 24 фельдшерско-акушерских пункта в 15 районах: Аркадакском (пос. Октябрьский), Аткарском (с. Земляные Хутора, с. Песчанка), Балтайском (с. Большие Озерки, c. Царевщина), Ершовском (c. Марьевка, пос. Садовый), Красноармейском (с. Некрасово), Краснокутском (с. Лавровка), Лысогорском (пос. Раздольное), Новобурасском (с. Малые Озерки, с. Леляевка), Пугачевском (с. Каменка, пос. Тургеневский), Ровенском (пос. Владимирский), Самойловском (с. Александровка, с. Крийнички), Саратовском (п. Ш. Буерак), Татищевском (с. Большая Ивановка), Турковском (с. Ромашовка, с. Львовка, с. Чернавка), Энгельсском (с. Первомайское, с Терновка).

Кроме того, приобретаются семь мобильных медицинских комплексов (в районные больницы р.п. Дергачи, Калининска, Петровска, Пугачева, Ртищева, Маркса и Саратова).

КСТАТИ

В 2020 году Саратовская область участвует в реализации трех государственных программ - «Развитие здравоохранения», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» и «Доступная среда». Общий объем средств федерального бюджета, предусмотренный на здравоохранение области в рамках госпрограмм, составляет 7,1 млрд рублей.

По госпрограмме «Развитие здравоохранения» на текущий год запланировано 6,1 млрд рублей (нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» - 4,9 млрд рублей, на реализацию отдельных мероприятий - 1,2 млрд рублей, в том числе по направлениям: 496,1 млн рублей - на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией; 464,5 млн рублей - на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан; 95,1 млн рублей - на развитие паллиативной медицинской помощи (приобретение медицинских изделий и лекарственных препаратов); 76,1 млн рублей - на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек (выплаты врачам по 1 или 1,5 млн рублей, фельдшерам по 500 или 750 тыс. рублей в зависимости от территорий) и т.д.).

Объем средств федерального бюджета, предусмотренный в рамках госпрограммы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» на обеспечение оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на 2020 год составляет 968,8 млн рублей.

Объем средств федерального бюджета, предусмотренный в рамках госпрограммы «Доступная среда» на приобретение оборудования для комплексной медицинской реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 2020 год, составляет 1,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU