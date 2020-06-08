Крупный пожар в Чардыме уничтожил два частных дома и надворные постройки

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:16:39+03:00

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Ночью в воскресенье, 7 июня, пожар уничтожил два дома и надворные постройки в селе Чардым Саратовской области.

- Сигнал на пульт «01» села Воскресенское поступил в 01:27. На место выехали три единицы техники и 11 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Площадь пожара составила 232 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU