Крупный пожар в Чардыме уничтожил два частных дома и надворные постройки
Возгорание тушили 11 огнеборцев
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Ночью в воскресенье, 7 июня, пожар уничтожил два дома и надворные постройки в селе Чардым Саратовской области.
- Сигнал на пульт «01» села Воскресенское поступил в 01:27. На место выехали три единицы техники и 11 человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Площадь пожара составила 232 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU