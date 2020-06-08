В Саратове горел ларек «Удачной рыбалки»

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:06:28+03:00

На место выезжали две единицы техники и восемь человек

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В Саратове в субботу, 6 июня, горел торговый ларек «Удачной рыбалки».

- Сигнал о пожаре на Вольском тракте поступил в 10:32. На место выезжали две единицы техники и восемь человек, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Площадь возгорания составила 4 кв. м. Сгорела наружная обшивка.

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ИСТОЧНИК KP.RU