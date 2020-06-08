2020-06-08T10:46:39+03:00
Общество

За выходные в колл-центр саратовской мэрии обратились 44 человека

Людей волновали разрешения на прогулки и поездки в Москву
Ольга Симонова
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В колл-центр мэрии за прошедшие выходные, 6 и 7 июня, обратились 44 человека.

- В субботу люди позвонили 14 раз и отправили 16 сообщений через мессенджеры, а в воскресенье — девять и пять соответственно, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Обратившихся волновали вопросы поездок из Москвы в Саратов и обратно, разрешения на прогулки по городу, а также сроки окончания режима самоизоляции.

Напомним, в колл-центр можно обратиться с восьми утра до восьми вечера по телефонам: 74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 или написав в мессенджеры Viber и WhatsApp по номеру 8-927-227-96-35.

Также граждане могут обратиться за психологической помощью по бесплатному и круглосуточному телефону доверия: 8-800-2000-122.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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