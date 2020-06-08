В Саратове рецидивист отобрал у пенсионерки кошелек и сберкнижку

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:33:56+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла разбойное нападение на 82-летнюю женщину.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 4 июня с 14:00 до 14:15 неизвестный во втором подъезде дома на Астраханской улице отобрал у нее кошелек. В нем лежали 20 тыс. рублей, сотовый телефон, паспорт, сберкнижка.

Сумма ущерба составила 20,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 37-летний безработный рецидивист. Мужчина признался в содеянном, у него изъяли паспорт и сберкнижку, а также 5 тыс. рублей.

На гражданина завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU