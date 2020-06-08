В доме на Осипова найден труп мужчины с разбитым черепом
В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено 5 июня в квартире дома на Осипова. У 54-летнего мужчины была разбита голова.
Экспертиза установила, что причиной смерти стал перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.
В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего, подозревают 51-летнюю вдову погибшего. С ней работают следователи.
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ИСТОЧНИК KP.RU