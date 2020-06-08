В доме на Осипова найден труп мужчины с разбитым черепом

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:31:00+03:00

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В Саратове возбуждено уголовное дело о гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено 5 июня в квартире дома на Осипова. У 54-летнего мужчины была разбита голова.

Экспертиза установила, что причиной смерти стал перелом костей черепа и кровоизлияние в мозг.

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего, подозревают 51-летнюю вдову погибшего. С ней работают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU