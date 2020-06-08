Женщина с ребенком на руках просила о помощи с балкона горящей квартиры в Саратове

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:52:34+03:00

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В Октябрьском районе Саратова в пятницу горел девятиэтажный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, пожар возник в квартире на втором этаже. Горели электрощиток в коридоре и прихожая на площади 12 кв. м.

Пожарные спасли из квартиры ребенка.

- В квартире было сильное задымление, мы увидели женщину с ребенком на руках на лоджии на втором этаже, ребенок сильно кричал, женщина просила о помощи. Из-за того, что на лоджии стояли глухие решетки, чтобы спасти людей, пришлось забраться на соседнюю лоджию и сломать перегородку между лоджиями. Мы надели на женщину и ребенка спасательные устройства, вывели к карете скорой, медицинская помощь, к счастью, никому не понадобилась, — отметил Александр Ситников, помощник начальника караула ПСЧ-4.

На место ЧП выезжали четыре пожарных расчета, 19 человек личного состава. 15 человек были эвакуированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU