В Саратовской области почти в два раза выросла младенческая смертность

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:20:57+03:00

За четыре месяца 2020 года умерли 24 ребенка возрастом до года

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В Саратовской области за первый квартал 2020 года умерли 24 младенца.

- За январь-апрель прошлого года было 15 смертей детей возрастом до года, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Также, по данным службы государственной статистики, за первый квартал 2020 года родились 4 396 человек, а умерли — 8 656. Тогда как в этот же период 2019 года — 4 853 и 8 724 соответственно.

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ИСТОЧНИК KP.RU