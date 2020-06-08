В Саратовской области почти в два раза выросла младенческая смертность
В Саратовской области за первый квартал 2020 года умерли 24 младенца.
- За январь-апрель прошлого года было 15 смертей детей возрастом до года, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
Также, по данным службы государственной статистики, за первый квартал 2020 года родились 4 396 человек, а умерли — 8 656. Тогда как в этот же период 2019 года — 4 853 и 8 724 соответственно.
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ИСТОЧНИК KP.RU