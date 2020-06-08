В Балашове работникам школы «Крылья» выплатили 1,3 млн рублей долга по зарплате

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:59:04+03:00

Граждане не видели своих денег два месяца

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Прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников школы «Крылья» в Балашове.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 35 человек недополучили свои зарплаты за сентябрь и октябрь 2019 года.

После внесенного представления руководителю организации и возбуждения административного дела гражданам отдали недостающую сумму в размере 1,3 млн рублей.

Виновное должностное лицо получило предупреждение и штраф в размере 10 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU