В Балашове работникам школы «Крылья» выплатили 1,3 млн рублей долга по зарплате
Прокуратура выявила нарушения трудовых прав работников школы «Крылья» в Балашове.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе надзорного ведомства, 35 человек недополучили свои зарплаты за сентябрь и октябрь 2019 года.
После внесенного представления руководителю организации и возбуждения административного дела гражданам отдали недостающую сумму в размере 1,3 млн рублей.
Виновное должностное лицо получило предупреждение и штраф в размере 10 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU