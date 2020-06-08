Житель Саратова возмутился вырубкой плодового сада в поселке Тепличный

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:54:59+03:00

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Жители Саратова возмутились вырубкой деревьев в поселке Тепличный Заводского района.

Как сообщил в соцсетях пользователь Иван Иванов, там уничтожают плодовый сад.

Фото пользователя Иван Иванов

- Уничтожается плодовый сад, устроенный более 100 лет назад И. Е. Усачёвым и примыкающий непосредственно к границе Кумысной Поляны. Кто-то решил продать землицу под строительство мажорских особняков. Сейчас сад снесен практически полностью, видимо, дальше будут сносить лес, а потом и за село возьмутся, — считает Иван Иванов.

Фото пользователя Иван Иванов

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ИСТОЧНИК KP.RU