2020-06-08T09:54:59+03:00
Общество

Житель Саратова возмутился вырубкой плодового сада в поселке Тепличный

Сад уничтожен почти полностью [фото]
Екатерина Семенова
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Фото пользователя Иван ИвановФото пользователя Иван Иванов
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Жители Саратова возмутились вырубкой деревьев в поселке Тепличный Заводского района.

Как сообщил в соцсетях пользователь Иван Иванов, там уничтожают плодовый сад.

Фото пользователя Иван Иванов

Фото пользователя Иван Иванов

- Уничтожается плодовый сад, устроенный более 100 лет назад И. Е. Усачёвым и примыкающий непосредственно к границе Кумысной Поляны. Кто-то решил продать землицу под строительство мажорских особняков. Сейчас сад снесен практически полностью, видимо, дальше будут сносить лес, а потом и за село возьмутся, — считает Иван Иванов.

Фото пользователя Иван Иванов

Фото пользователя Иван Иванов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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