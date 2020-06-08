В дежурные группы детсадов Саратова привели более 2,5 тыс. детей

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:54:07+03:00

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Сегодня, 2 июня, 259 дежурных групп открылись в 122 детсадах Саратова.

- Туда саратовцы привели 2 527 детей, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Перед приемом детям измерили температуру. Находиться дошколята будут в помещениях, которые дезинфицируют, проветривают и кварцуют в течение дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU