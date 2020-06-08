В дежурные группы детсадов Саратова привели более 2,5 тыс. детей
Перед приемом ребятам измерили температуру
Изменить размер текста:
Сегодня, 2 июня, 259 дежурных групп открылись в 122 детсадах Саратова.
- Туда саратовцы привели 2 527 детей, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
Перед приемом детям измерили температуру. Находиться дошколята будут в помещениях, которые дезинфицируют, проветривают и кварцуют в течение дня.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU