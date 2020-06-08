Водитель легковушки протаранил грузовик и погиб на трассе под Саратовом
На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе утром в понедельник, 8 июня, столкнулись легковая и грузовая машины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около половины седьмого утра на 391-м км.
По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Легковушка врезалась во встречную фуру.
Водитель легковушки погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области
Водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.
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ИСТОЧНИК KP.RU