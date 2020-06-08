2020-06-08T09:31:26+03:00
Происшествия

Водитель легковушки протаранил грузовик и погиб на трассе под Саратовом

По предварительной версии, он не справился с управлением
Екатерина Семенова
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ДТП произошло утром 8 июня. Фото ГИБДД по Саратовской областиДТП произошло утром 8 июня. Фото ГИБДД по Саратовской области
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На трассе СызраньСаратовВолгоград в Красноармейском районе утром в понедельник, 8 июня, столкнулись легковая и грузовая машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около половины седьмого утра на 391-м км.

По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Легковушка врезалась во встречную фуру.

Водитель легковушки погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель легковушки погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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