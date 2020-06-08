Водитель легковушки протаранил грузовик и погиб на трассе под Саратовом

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:31:26+03:00

По предварительной версии, он не справился с управлением

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На трассе Сызрань — Саратов — Волгоград в Красноармейском районе утром в понедельник, 8 июня, столкнулись легковая и грузовая машины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла около половины седьмого утра на 391-м км.

По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Легковушка врезалась во встречную фуру.

Водитель легковушки погиб на месте. Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель «четырнадцатой» скончался на месте. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU