Саратовская область находится на втором месте в ПФО по миграции
За первый квартал 2020 года из Саратовской области иммигрировали 13 094 человека, тогда как прибыли в регион за тот же период 11 950.
- Миграционная убыль составляет 1 144, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель.
При этом за тот же период 2019 года из Саратовской области уехали 13 771, а прибыли — 12 668 граждан. Миграционная убыль составила 1 103 человека.
Саратовская область показывает наиболее высокий показатель убыли среди регионов Приволжского федерального округа. Выше только Республика Башкортостан — там за первый квартал 2020 года миграционная убыль составила 1 436 человек при 27 710 выбывших и 26 274 прибывших.
Самый высокий прирост населения среди регионов ПФО показывает Республика Татарстан — 2 132. Туда за январь-апрель этого года приехали 21 079 человек, а уехали — 18 947.
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ИСТОЧНИК KP.RU