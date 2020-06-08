Саратовская область находится на втором месте в ПФО по миграции

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:20:49+03:00

За первый квартал 2020 года из региона уехали 13 094 человека

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За первый квартал 2020 года из Саратовской области иммигрировали 13 094 человека, тогда как прибыли в регион за тот же период 11 950.

- Миграционная убыль составляет 1 144, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель.

При этом за тот же период 2019 года из Саратовской области уехали 13 771, а прибыли — 12 668 граждан. Миграционная убыль составила 1 103 человека.

Саратовская область показывает наиболее высокий показатель убыли среди регионов Приволжского федерального округа. Выше только Республика Башкортостан — там за первый квартал 2020 года миграционная убыль составила 1 436 человек при 27 710 выбывших и 26 274 прибывших.

Самый высокий прирост населения среди регионов ПФО показывает Республика Татарстан — 2 132. Туда за январь-апрель этого года приехали 21 079 человек, а уехали — 18 947.

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ИСТОЧНИК KP.RU