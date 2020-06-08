Ночью в Аркадаке сгорел мужчина

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:26:53+03:00

На пожаре в Аркадаке погиб мужчина. Фото СУ СКР по Саратовской области

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В Аркадаке Саратовской области на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла в ночь на 8 июня в доме на улице Ленина.

По предварительной версии, около трех часов ночи соседи заметили возгорание квартиры на первом этаже. На место прибыли пожарные, которые обнаружили в помещении тело 62-летнего мужчины.

Следователи СКР осмотрели место происшествия. Признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Предварительно установлено, что мужчина отравился продуктами горения.

Очаг возгорания располагался на диване, следователи выдвинули версию, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

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ИСТОЧНИК KP.RU