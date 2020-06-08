Дед с внуком погибли от удара током в бане под Саратовом
В Саратове вынесен приговор 56-летнему электрику.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в выполнении опасных работ, что привело к смерти двух человек.
Установлено, что мужчина работал в садоводческом товариществе деревни Трещиха Саратовского района. По решению членов организации он должен был установить электросчетчики на столбы и стены домов.
28 августа 2019 года мужчина пришел на дачу, где находились владелец участка и его несовершеннолетний внук. Электрик поручил хозяину дома выполнить часть своих работ, а потом ушел, не проверив, как это было сделано.
Оказалось, что дачник разместил фазу от электросчетчика на водонагреватель, установленный в бане. Поэтому когда он с внуком в тот же день решили попариться, их убило током от металлической душевой лейки.
Несмотря на то, что электрик не признал свою вину, суд вынес решение — два года в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU