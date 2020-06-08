В Заводском районе найден труп неизвестной женщины

8 Июнь 2020 2020-06-07T22:16:58+03:00

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В Заводском районе Саратова днем 7 июня было найдено тело женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, пока личность погибшей не опознана.

Труп был найден под мостом, проходящим через железнодорожные пути, примерно в 120 метрах от Фабричной, 33а.

Следователи и судмедэксперт осмотрели место происшествия и тело. Начата проверка для установления точной причины смерти и обстоятельств трагедии.

По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU