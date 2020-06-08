Пенсионер сгорел в своей квартире в Елшанке

8 Июнь 2020 2020-06-07T22:08:38+03:00

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В Ленинском районе Саратова, в Елшанке на пожаре погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, возгорание произошло в пятиэтажке на улице Малая Елшанская.

Пожарных в пять утра вызвали соседи. Горела квартира на четвертом этаже. После тушения огня в одной из комнат было найдено обгоревшее тело 69-летнего хозяина. Труп осмотрели следователи, но признаков насильственной смерти не обнаружили.

Предварительная версия — причиной смерти человека стало отравление продуктами горения. Очаг пожара находился на диване. Предполагается, что мужчина мог курить.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU