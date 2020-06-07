7 Июнь 2020 2020-06-07T20:18:36+03:00

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В передаче на федеральном ТВ рассказали о Саратове как претенденте на звание «Город трудовой доблести».

Сюжет вышел в программе «Сегодня» на НТВ. В нем руководители крупных промышленных предприятий рассказали об их вкладе в Победу в Великой отечественной войне.

Также воспоминаниями поделилась труженица тыла Мария Семёнова.

- У меня три брата воевали. А мы паек получали: кто работает — 400 граммов, кто не работает — 200. 16 лет нам было, когда мы окончили восемь классов, нас направили на сушку сухарей для фронта. По 12 часов дети работали, — рассказала ветеран.

Она отметила, что гордится Саратовом и хочет, чтобы и внуки им гордились.

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ИСТОЧНИК KP.RU