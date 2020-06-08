МЧС: к дождям и грозам добавится туман

8 Июнь 2020 2020-06-07T19:00:14+03:00

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В Саратовской области в понедельник, 8 мая, ожидается ненастная погода.

- Будет облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь и гроза, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

К этим природным явлениям утром добавится туман с видимостью 500–1000 метров.

Северо-восточный ветер по области будет дуть со скоростью 5–10 м/с. а при грозе усилится — порывы составят 15-16 м/с.

Температура днем поднимется до +23…+28 градусов.

В Саратове при этом днем пройдет кратковременный дождь, разразится гроза. Туман жителям облцентра метеорологи также обещают утром в пониженных местах.

Температура в Саратове в светлое время суток поднимется до +24…+26 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU