Росстат: В Саратовской области высокий уровень заболеваемости сифилисом

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:39:39+03:00

Он в 2–2,5 раза превышает среднероссийский

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В Саратовской области в первом квартале 2020 года выявили высокие показатели заболеваемости сифилисом.

- В Саратовской, Калужской и Московской областях уровень заболеваемости оказался выше в 2–2,5 раза, чем в среднем по РФ, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель.

Однако еще выше уровень заболеваемости оказался в Республике Ингушетия — в 2,7 раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU