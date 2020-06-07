Росстат: В Саратовской области высокий уровень заболеваемости сифилисом
В Саратовской области в первом квартале 2020 года выявили высокие показатели заболеваемости сифилисом.
- В Саратовской, Калужской и Московской областях уровень заболеваемости оказался выше в 2–2,5 раза, чем в среднем по РФ, — сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России» за январь-апрель.
Однако еще выше уровень заболеваемости оказался в Республике Ингушетия — в 2,7 раза.
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ИСТОЧНИК KP.RU