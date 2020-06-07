2020-06-07T18:22:19+03:00
Общество

Стала известна среднемесячная зарплата жителей Саратовской области

Саратовцы в среднем получают на 4 тыс. рублей меньше, чем в ПФО
Ольга Симонова
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В среднем саратовцы получают более 31 тыс. рублей в месяцВ среднем саратовцы получают более 31 тыс. рублей в месяцФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Среднемесячная зарплата в Саратовской области оказалась ниже, чем в среднем по ПФО.

Судя по данным Росстата, в марте 2020 года среднемесячная зарплата саратовцев составила 31 691 рубль, тогда как в ПФО — 35 759.

В марте 2019 года среднемесячная зарплата жителей Саратовской области составляла 27 452 рубля.

Также в Приволжском федеральном округе, по мартовским сведениям 2020 года, самая высокая зарплата у жителей Пермского края — 40 480 рублей, а самая низкая — в Республике Мордовия — 29 970 рублей.

Больше всего в России зарабатывают на Чукотке (109,1 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (101,5 тыс. рублей) и Москве (95,5 тыс. рублей).

Меньше всего получают россияне, живущие в Ивановской области, — там среднемесячная зарплата — 27 тыс. рублей. На втором месте с конца списка — Дагестан — 27,2 тыс. рублей. Замыкает тройку регионов с самыми низкими зарплатами Кабардино-Балкария с 27,5 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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