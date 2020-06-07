Стала известна среднемесячная зарплата жителей Саратовской области
Среднемесячная зарплата в Саратовской области оказалась ниже, чем в среднем по ПФО.
Судя по данным Росстата, в марте 2020 года среднемесячная зарплата саратовцев составила 31 691 рубль, тогда как в ПФО — 35 759.
В марте 2019 года среднемесячная зарплата жителей Саратовской области составляла 27 452 рубля.
Также в Приволжском федеральном округе, по мартовским сведениям 2020 года, самая высокая зарплата у жителей Пермского края — 40 480 рублей, а самая низкая — в Республике Мордовия — 29 970 рублей.
Больше всего в России зарабатывают на Чукотке (109,1 тыс. рублей), Ямало-Ненецком АО (101,5 тыс. рублей) и Москве (95,5 тыс. рублей).
Меньше всего получают россияне, живущие в Ивановской области, — там среднемесячная зарплата — 27 тыс. рублей. На втором месте с конца списка — Дагестан — 27,2 тыс. рублей. Замыкает тройку регионов с самыми низкими зарплатами Кабардино-Балкария с 27,5 тыс. рублей.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU