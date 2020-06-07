Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:00:37+03:00

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В Заводском районе Саратова спасатели пришли на помощь к шестилетнему мальчику.

- Очевидцы сообщили, что на подоконнике квартиры в доме №30Б по Брянской улице всю ночь плакал маленький мальчик. Прибывшие на место спасатели поднялись с помощью выдвижной лестницы, сняли с окна москитную сетку и эвакуировали ребенка, — сообщили «КП-Саратов» в горспасе, добавив, что, по словам соседей, мать накануне ночью ушла из дома и оставила его одного.

Фото горспаса

Мальчик не пострадал, его передали маме. На месте работали сотрудники полиции и ПДН.

Фото горспаса

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ИСТОЧНИК KP.RU