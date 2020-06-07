В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
В Вольском районе Саратовской области сегодня, 7 июня, в ДТП пострадали двое детей.
- В 13:45 на 27-м км автодороги Вольск — Черкасское 37-летний водитель Renault Sandero во время обгона врезался в попутный ВАЗ-2110, который вел 63-летний мужчина. Обе машины опрокинулись, — сообщили «КП-Саратов» в ОГИБДД МО МВД России «Вольский».
В больницу госпитализировали двух пассажиров отечественной легковушки — девочку возрастом месяц и шестилетнего мальчика.
UPD
В больницу также попала 33-летняя пассажирка иномарки. Женщина того же возраста из ВАЗа отправлена на амбулаторное лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU