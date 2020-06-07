Грозы продолжат бушевать в Саратовской области

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:40:41+03:00

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В Саратовской области продолжат бушевать грозы.

- Ночью и днем 8 июня местами по региону сохранятся грозы, а во время них — усиление ветра до порывов 15-16 м/с, — предупреждают в ГУ МЧС области.

Этим явлениям присвоили желтый уровень опасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU