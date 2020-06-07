Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
МЧС предупреждает граждан
Изменить размер текста:
В Саратовской области продолжат бушевать грозы.
- Ночью и днем 8 июня местами по региону сохранятся грозы, а во время них — усиление ветра до порывов 15-16 м/с, — предупреждают в ГУ МЧС области.
Этим явлениям присвоили желтый уровень опасности.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU