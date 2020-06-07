Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
В Саратовской области ранним утром завтра, 8 июня, пройдет проверка систем оповещения населения.
- Она состоится 8 июня с 05:00 до 06:00 по саратовскому времени. В ходе мероприятия будет выполнено тестовое замещение сигналом оповещения телеканалов первого цифрового мультиплекса с выходом в эфир, — сообщили «КП-Саратов» в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области.
Жителей региона просят во время проверки сохранять спокойствие.
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ИСТОЧНИК KP.RU