Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области ранним утром завтра, 8 июня, пройдет проверка систем оповещения населения.

- Она состоится 8 июня с 05:00 до 06:00 по саратовскому времени. В ходе мероприятия будет выполнено тестовое замещение сигналом оповещения телеканалов первого цифрового мультиплекса с выходом в эфир, — сообщили «КП-Саратов» в управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области.

Жителей региона просят во время проверки сохранять спокойствие.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU