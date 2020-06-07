Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Ограничения продлятся ориентировочно до вечера
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В Ленинском районе Саратова сегодня, 7 июня, еще на одной улице отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения наблюдаются на Гвардейской, 7а, 9, 9Б и 11.
Отключение связано с аварией на Гвардейской, 7Б и продлится ориентировочно до 20:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU