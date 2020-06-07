Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:00:02+03:00

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 7 июня, еще на одной улице отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения наблюдаются на Гвардейской, 7а, 9, 9Б и 11.

Отключение связано с аварией на Гвардейской, 7Б и продлится ориентировочно до 20:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU