Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:51:44+03:00

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Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссии скои олимпиады школьников 2019/2020 учебного года.

Как сообщил на своей странице в Instagram мэр Саратова Михаил Исаев, победителем олимпиады по химии стал ученик 11 класса Физико-технического лицея №1 Никита Саратовский, по биологии — также ученик 11 класса ФТЛ №1 Глеб Зинченко. По французскому языку победительницей олимпиады стала ученица 11 класса гимназии №2 Аиша Текферд.

- Поздравляю ребят и желаю дальнеи ших успехов! — написал Исаев в своем аккаунте.

Фото со страницы Михаила Исаева в соцсети Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в соцсети Instagram

Фото со страницы Михаила Исаева в соцсети Instagram

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ИСТОЧНИК KP.RU