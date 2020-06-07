Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сегодня, 7 июня, подтвердил данные регионального о 112 новых заболевших в Саратовской области.
Таким образом, в регионе 3 763 зараженных.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
За сутки в России выявлено 8 984 случаев заболевания коронавирусом, 134 смерти от него и 5 343 выздоровевших.
Всего в РФ зарегистрировано более 467 тыс. зараженных, из них 5 859 скончались, 226 731 человек выздоровел.
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ИСТОЧНИК KP.RU