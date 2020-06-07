Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом

7 Июнь 2020 2020-06-07T12:39:56+03:00

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В Красноармейском районе Саратовской области сегодня утром, 7 июня, случилась авария, в котором пострадал младенец.

- Около 07:50 на сельской автодороге Красноармейск — Некрасово женщина за рулем ВАЗ-2112 опрокинула авто в кювет, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

В больницу доставили девятимесячного младенца, который находился на руках у матери, сидевшей на переднем пассажирском сиденье.

Обстоятельства аварии уточняются.

UPD

Пострадавшим младенцем оказалась девочка 2019 года рождения. Также госпитализировали 22-летнюю пассажирку.

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ИСТОЧНИК KP.RU