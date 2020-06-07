Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:52:40+03:00

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В Ленинском районе Саратова на удочку мошенников попался 73-летний мужчина.

- Пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником надзорного органа из другого региона. Аферист сообщил, что за ранее заказанные лекарства в настоящее время расформированной компании ему положена выплата. Однако за ее получение нужно заплатить компенсацию, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Доверчивый гражданин за несколько дней совершил в банкомате пять операций и перевел в общей сложности 527 тыс. рублей, а после пошел в полицию. Правоохранители возбудили дело.

УМВД по Саратову напоминает, что нельзя совершать действия, которые вам диктует незнакомец по телефону.

Не стоит сообщать никому свои персональные данные и реквизиты банковской карты.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).

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ИСТОЧНИК KP.RU