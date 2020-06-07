Жители Ленинского района Саратова остались без воды

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:00:09+03:00

Отключение связано с аварией на Большом Дачном проспекте, 5

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В Ленинском районе Саратова сегодня, 7 июня, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ограничения коснулись Большого Дачного проспекта, Гвардейской №№64–86, Хабаровской от улицы Победы до Тургенева, 1-й Зеленогороской, №№1–7, Савельевских проездов, Тюльпановой улицы, Тюльпановых проездов и тупиков.

Отключение связано с аварией на Большом Дачном проспекте, 5.

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ИСТОЧНИК KP.RU