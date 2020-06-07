Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
По данным на 09:00 сегодня, 7 июня, стало известно о еще 112 случаях коронавируса в Саратовской области.
- Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 3 763 человек, — сообщили в оперативном штабе области.
Новые случаи распределились так:
Саратов — 58,
Балаковский — 19,
Энгельсский - 11,
Марксовский и Вольский - по 3,
Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Дергачевский и Краснокутский - по 2,
Александрово-Гайский, Балашовский, Ершовский, Красноармейский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Саратовский, Федоровский и пос. Светлый - по 1.
Карта распространения коронавируса в Саратовской области
Среди выявленных зараженных 65 — с неустановленным источником заражения, 46 — контактные, один прибыл с другой территории.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с признаками ОРВИ — 56, с пневмонией — 38, с бессимптомным течением — 18.
Возрастной состав заболевших:
- дети до 14 лет – 4;
- 18-19 лет - 2;
- 20-29 лет – 14;
- 30-39 лет – 9;
- 40-49 лет – 18;
- 50-59 лет – 20;
- старше 60 – 45.
Также стало известно, что за сутки от коронавируса вылечились 26 человек в Саратовской области, а всего — 1 573.
В регионе проведено за сутки 3 780 лабораторных исследований на COVID-19, а всего — более 102 тыс.
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ИСТОЧНИК KP.RU