Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:17:32+03:00

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По данным на 09:00 сегодня, 7 июня, стало известно о еще 112 случаях коронавируса в Саратовской области.

- Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составляет 3 763 человек, — сообщили в оперативном штабе области.

Новые случаи распределились так:

Саратов — 58,

Балаковский — 19,

Энгельсский - 11,

Марксовский и Вольский - по 3,

Базарно-Карабулакский, Воскресенский, Дергачевский и Краснокутский - по 2,

Александрово-Гайский, Балашовский, Ершовский, Красноармейский, Питерский, Ровенский, Ртищевский, Саратовский, Федоровский и пос. Светлый - по 1.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди выявленных зараженных 65 — с неустановленным источником заражения, 46 — контактные, один прибыл с другой территории.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с признаками ОРВИ — 56, с пневмонией — 38, с бессимптомным течением — 18.

Возрастной состав заболевших:

- дети до 14 лет – 4;

- 18-19 лет - 2;

- 20-29 лет – 14;

- 30-39 лет – 9;

- 40-49 лет – 18;

- 50-59 лет – 20;

- старше 60 – 45.

Также стало известно, что за сутки от коронавируса вылечились 26 человек в Саратовской области, а всего — 1 573.

В регионе проведено за сутки 3 780 лабораторных исследований на COVID-19, а всего — более 102 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU