2020-06-07T15:00:00+03:00
Политика

В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло

Саратовским депутатам предложено разобраться с подрядчиками
Поделиться:
Вячеслав Володин отреагировал на жалобы работников, занятых на инвестпроектах в Саратовской областиВячеслав Володин отреагировал на жалобы работников, занятых на инвестпроектах в Саратовской области
Изменить размер текста:

Через группу своих сторонников в соцсети Instagram председатель ГД РФ Володин попросил проанализировать ситуацию на инвестпроектах и различных программах в Саратовской области. Обратился он с такой просьбой к депутатам областной думы. При наличии иных способов коммуникации с региональным парламентом, Володин предпочел сделать это максимально публично.

Он напомнил, что в регионе реализуется более 20 инвестпроектов на сумму около 18 млрд рублей. А еще есть проекты в сфере дорожного строительства на 10 с лишним млрд рублей.

- Суммы большие. Но в итоге, что мы видим, с чем сейчас сталкиваемся? Зачастую подрядные организации не выплачивают заработную плату, задерживают ее, субподрядчикам не перечисляют в полном объеме деньги, - заявил Володин

Об этом в паблик в Инстаграме ему пишут работники, занятые на этих объектах и обращаются с просьбой помочь.

- В этой связи большая просьба к депутатам Саратовской областной Думы: заслушайте этот вопрос, встретьтесь с подрядчиками, которые отвечают за реализацию проектов, обсудите с ними, почему они так относятся к своим обязанностям, какая заработная плата выплачивается людям, как она выплачивается, — попросил Володин.

Он назвал выплату зарплаты в конвертах недопустимым.

- Почему одни организации, заканчивая работы, экономят, и у них есть еще резерв — другие организации не рассчитываются с субподрядчиками? Это крайне важно, потому что касается тысяч наших земляков, работающих на этих объектах. В этой связи нужен контроль. И посмотрите, пожалуйста, проведите этот анализ, - обратился к саратовским облдепам Володин.

Он отметил, что очень важна и ценовая составляющая, и заработная плата, и налоги в рамках реализации этих проектов, они должны быть для всех очевидными. А подрядчики, выигравшие конкурсы, должны объяснить, почему такая зарплата, почему такие налоги, почему долги сложились на объекте, где финансирование авансовое и доходит до подрядчика в полном объеме без задержки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав