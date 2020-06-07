В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:00:00+03:00

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Через группу своих сторонников в соцсети Instagram председатель ГД РФ Володин попросил проанализировать ситуацию на инвестпроектах и различных программах в Саратовской области. Обратился он с такой просьбой к депутатам областной думы. При наличии иных способов коммуникации с региональным парламентом, Володин предпочел сделать это максимально публично.

Он напомнил, что в регионе реализуется более 20 инвестпроектов на сумму около 18 млрд рублей. А еще есть проекты в сфере дорожного строительства на 10 с лишним млрд рублей.

- Суммы большие. Но в итоге, что мы видим, с чем сейчас сталкиваемся? Зачастую подрядные организации не выплачивают заработную плату, задерживают ее, субподрядчикам не перечисляют в полном объеме деньги, - заявил Володин

Об этом в паблик в Инстаграме ему пишут работники, занятые на этих объектах и обращаются с просьбой помочь.

- В этой связи большая просьба к депутатам Саратовской областной Думы: заслушайте этот вопрос, встретьтесь с подрядчиками, которые отвечают за реализацию проектов, обсудите с ними, почему они так относятся к своим обязанностям, какая заработная плата выплачивается людям, как она выплачивается, — попросил Володин.

Он назвал выплату зарплаты в конвертах недопустимым.

- Почему одни организации, заканчивая работы, экономят, и у них есть еще резерв — другие организации не рассчитываются с субподрядчиками? Это крайне важно, потому что касается тысяч наших земляков, работающих на этих объектах. В этой связи нужен контроль. И посмотрите, пожалуйста, проведите этот анализ, - обратился к саратовским облдепам Володин.

Он отметил, что очень важна и ценовая составляющая, и заработная плата, и налоги в рамках реализации этих проектов, они должны быть для всех очевидными. А подрядчики, выигравшие конкурсы, должны объяснить, почему такая зарплата, почему такие налоги, почему долги сложились на объекте, где финансирование авансовое и доходит до подрядчика в полном объеме без задержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU