2020-06-05T22:04:07+03:00
Общество

Валерий Радаев сделал жесткое заявление по ситуации на СГЭТ

Допустили до конфликта – с вещами на выход
Екатерина Семенова
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Губернатор сделал прозрачный намек для руководства СГЭТГубернатор сделал прозрачный намек для руководства СГЭТ
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Открывая заседание координационного совета по коронавирусу 5 июня, губернатор Саратовской области Валерий Радаев высказался о скандальной ситуации в городском МУПП «Саратовгорэлектротранс» (СГЭТ).

Радаев напомнил, что уже говорил о недопустимости конфликтов на предприятиях, которые влияют на общественную безопасность.

- Опыт уходящей недели в очередной раз показал, насколько важны прямые коммуникации с людьми. Мы это увидели на примере городской больницы в Энгельсе, где погасить недовольство медиков удалось, только когда министр лично встретился с коллективом и оперативно нашел решение. Но, как я уже сказал на прошлом заседании, доводить до таких всплесков на местах недопустимо. Ответственность несут непосредственно руководители. А если не справляются, тогда, как говорится, – с вещами на выход. Уговорами я больше заниматься не буду, - жестко заявил Радаев.

По его словам, ситуация на СГЭТ говорит о потере контроля, невозможности создать нормальные условия труда.

- Ситуация на СГЭТе также сигнализирует о полной потере контроля со стороны руководства и его нежелании договариваться с работниками, совместно найти разумные компромиссы в хозяйственных спорах, создать нормальные условия труда. Между тем предприятие наделено высокой социальной значимостью. Поручаю профильному зампреду держать на личном контроле все события на СГЭТ. Задача – вернуть предприятие в рабочий режим. Как она решается, прошу сегодня доложить главу города, - сказал губернатор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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