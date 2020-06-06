Утром саратовцев ждет туман, а вечером — дождь
В Саратовской области сегодня, 6 июня, метеорологи прогнозируют местами дождь и грозу.
- Утром местами будет туман с видимостью 500–1000 метров, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Ветер западного и юго-западного направления подует со скоростью 5–10 м/с. При грозе он усилится — порывы составят 12–17 м/с.
При этом столбик термометра днем покажет +19…+24 градуса, а в Левобережье даже поднимется до +29.
В Саратове при этом во второй половине субботы обещают кратковременный дождь и температуру воздуха — +22…+24 градуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU