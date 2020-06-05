2020-06-05T13:36:35+03:00
Происшествия

Психически больной житель Аткарска угрожал порубить на части полицейских

Он также напал на жену и тещу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аткарске Саратовской области местного жителя обвиняют в угрозах убийством и насилием, угоне и незаконном лишении свободы двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 23 ноября прошлого года.

По версии следствия, в этот день мужчина запер в доме жену и тещу. Он пригрозил пустить в ход топор, если они посмеют выйти на улицу. 24 ноября он отправился на рынок и взял с собой супругу и топор. В пути он несколько раз угрожал ее убить, если женщина попытается сбежать. Однако ей все же удалось скрыться, когда он отвернулся.

Мужчина кинулся на поиски жены и для большей эффективности угнал чужой автомобиль. Владелец машины вызвал полицию, правоохранители прибыли домой к злоумышленнику, где и нашли авто.

Однако мужчина встретил полицейских с тем же топором, угрожая порубить их на части, если они приблизятся. Было вызвано подкрепление и злоумышленника удалось задержать. Для этого к нему подобрались со спины и толкнули, отобрав топор.

Экспертиза показала, что мужчина психически болен и не мог осознавать своих действий. Следствие просит применить к нему меры медицинского характера.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин о массовой вырубке деревьев в Саратове: Решая одну проблему, не создавайте другую
Плачущему ребенку на подоконнике помогли спасатели в Саратове
В Саратовской области одномесячная девочка и шестилетний мальчик пострадали в ДТП
Грозы продолжат бушевать в Саратовской области
Ранним утром в Саратовской области пройдет проверка систем оповещения
Жители еще одной улицы в Ленинском районе остались без воды
Трое саратовских выпускников стали призерами Всероссийской олимпиады
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Младенец пострадал в ДТП на сельской дороге под Саратовом
Более 8 тыс. жителей Саратовской области назначили выплаты на детей от трех до семи лет
Пенсионер из Саратова перевел мошенникам более полумиллиона рублей
Жители Ленинского района Саратова остались без воды
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 7 июня 2020 года: еще 112 человек
Гроза накроет Саратов в воскресенье
В Инстаграм Володину пожаловались работники с инвестпроектов в Саратовской области: что из этого вышло
Саратовская прокуратура выясняет, откуда взялось пятно нефти на Волге в районе нефтехранилищ
Буйство зелени или асфальт: Ольга Сокольская показала разницу в подходе к озеленению Саратова у жителей и чиновников
Кому не надо сдавать анализ на злоупотребление алкоголем при получении водительских прав