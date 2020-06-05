Психически больной житель Аткарска угрожал порубить на части полицейских

5 Июнь 2020 2020-06-05T13:36:35+03:00

Он также напал на жену и тещу

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В Аткарске Саратовской области местного жителя обвиняют в угрозах убийством и насилием, угоне и незаконном лишении свободы двух человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 23 ноября прошлого года.

По версии следствия, в этот день мужчина запер в доме жену и тещу. Он пригрозил пустить в ход топор, если они посмеют выйти на улицу. 24 ноября он отправился на рынок и взял с собой супругу и топор. В пути он несколько раз угрожал ее убить, если женщина попытается сбежать. Однако ей все же удалось скрыться, когда он отвернулся.

Мужчина кинулся на поиски жены и для большей эффективности угнал чужой автомобиль. Владелец машины вызвал полицию, правоохранители прибыли домой к злоумышленнику, где и нашли авто.

Однако мужчина встретил полицейских с тем же топором, угрожая порубить их на части, если они приблизятся. Было вызвано подкрепление и злоумышленника удалось задержать. Для этого к нему подобрались со спины и толкнули, отобрав топор.

Экспертиза показала, что мужчина психически болен и не мог осознавать своих действий. Следствие просит применить к нему меры медицинского характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU