В Саратовской области два дня будут ходить дополнительные электрички

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:12:42+03:00

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В Саратовской области 11 и 12 июня будут ходить дополнительные электрички.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, речь идет о направлении Саратов — Красный Кут — Александров Гай.

В первый из указанных дней транспорт маршрута №6518 отправится из облцентра в Красный Кут в 16:40, приедет в 18:57. Электричка №6520 поедет из Красного Кута в Алгай в 19:07 с прибытием в 21:47.

В следующий день отправится в 6:09 электричка №6517 Красный Кут — Саратов, приедет в 8:21. Маршрут №6519 уедет из Александрова Гая в 3:18 с прибытием на конечную станцию — Красный Кут — в 5:59.

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ИСТОЧНИК KP.RU